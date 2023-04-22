ضبط 3 حفارات للآبار الارتوازية تعمل بلا تصريح

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، خلال الأيام السبعة الماضية بـ58 جولة رقابية داخل منطقة نجران والمحافظات التابعة لها، للتأكد من تطبيق نظام المياه واللائحة التنفيذية المتعلقة به. وأوضح الفرع أن الفرق الرقابية ضبطت خلال جولاتها في المنطقة 3 حفارات للآبار الارتوازية تعمل دون تصريح، وجارٍ إكمال الإجراءات النظامية وتطبيق اللائحة التنفيذية بحق المخالفين. وأكد فرع البيئة والمياه والزراعة بنجران أهمية إصدار الرخصة النظامية لحفر الآبار، لتنظيم وضبط حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، ومقاولة حفر الآبار من خلال إصدار الرخص اللازمة، إضافة إلى ضبط كميات المياه المستخرجة بموجب الرخصة بما يضمن العدالة واستدامة الموارد المائية، مشيراً إلى أن مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة للأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص تنتهي بعد تمديدها بتاريخ 19/ 2/ 1445هـ، داعياً الجميع إلى سرعة الإفصاح قبل انتهاء المهلة، تفادياً لإصدار العقوبات النظامية بحق المخالفين.



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