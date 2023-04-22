شكرا لقرائتكم وصول 50 مواطناً وعدد من رعايا الدول من السودان إلى جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل عدد من المواطنين وعدد من رعايا الدول من السودان إلى جدة، وفقا لما أعلنته “الإخبارية” في خبر عاجل قبل قليل.

وأكد مراسل “الإخبارية”، عبد الله الخرجي وصول أول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطناً وعدداً من رعايا الدول الشقيقة.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت صباح اليوم، بدء ترتيب إجلاء السعوديين من السودان إلى المملكة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

توجيهات القيادة الرشيدة

وقالت الوزارة، في بيان لها “إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تُعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة”.