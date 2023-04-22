شكرا لقرائتكم مشاعر إحدى من تم إجلاؤهم إلى المملكة: السعودية الأولى دائماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبرت إحدى السيدات العائدات من السودان على متن السفن السعودية التي نقلت المواطنين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة، عن سعادتها وامتنانها للمملكة.

وقالت السيدة العائدة لقناة “الإخبارية”، إن المملكة والسفير والسفارة والخارجية لم تقصر معنا في أي شيء.

وأضافت “مشاعري لا توصف ولا يمكن وصفها.. ما قصرتوا يا هلا فيكم.. السعودية دائما في الأول”.

إجلاء المواطنين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة

يذكر أنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيّدها الله -، تمّ بحمد الله وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو). حيث عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.