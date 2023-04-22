السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب سواحل إندونيسيا



جاكرتا 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة سواحل إندونيسيا

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال وقع في بحر باندا وعلى عمق 20 كيلو متر، وعلى مسافة 346 كيلومترًا جنوب غرب مدينة أمبون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 355 ألف نسمة، ولم ترد أي معلومات عن احتمال وقوع تسونامي نتيجة لذلك أو تسجيل أضرار.

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21:20ت م

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