شكرا لقرائتكم الدوام الصيفي يبدأ الأربعاء القادم في المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - من المقرر أن يبدأ العمل بنظام الدوام الصيفي في المدارس اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم الموافق 6 /10/ 1444هـ بحسب الجدولة الزمنية للتقويم الدراسي.

وكانت الإدارات العامة للتعليم بالمناطق قد اعتمدت مواعيد الدوام الصيفي في جميع مدارس المناطق الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها بنين وبنات وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء القادم.

ووجه مديرو التعليم بالمناطق كافة المدارس بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع مدارس المناطق، متضمنًا موعد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى.