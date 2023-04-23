شكرا لقرائتكم تحذير من استخدام قطرات إطالة الرموش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر الاستشاري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون د. محمد المطلق من استخدام القطرات في تطويل الرموش مشيرًا إلى أن القطرات لها أعراض جانبية ويجب استخدامها تحت إشراف طبي.

وأوضح المطلق في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية أن للقطرات أعراض جانبية خطيرة منها تهيج العينيين أو الاحمرار أو الحساسية وغيرها من الأعراض.

قطرة لوميجان

وكانت هيئة الغذاء والدواء قالت في وقت سابق إنه من الأخطاء الشائعة استخدام قطرة لوميجان ( LUMIGAN ) لغرض إطالة أو تكثيف رموش العينين؛ ونصحت قبل استعمالها بضرورة مراجعة طبيب عيون مختص.

إطالة الرموش

وأضاف المطلق أن هذه القطرة كانت في البداية تستخدم لتخفيف ضغط العين في بعض الحالات المرضية وفق وصفة طبية لكن تم اكتشاف أن من أعراضها الجانبية تطويل الرموش بالتالي صار البعض يستخدمها من أجل هذا الغرض فقط دون استشارة الطبيب.