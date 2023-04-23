السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض



الرياض 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى مساء غدٍ الاثنين - بمشيئة الله -.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات الزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء.

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22:13ت م

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