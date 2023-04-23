السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها على نشاط للرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة من صباح غد الاثنين و تستمر حتى الثامنة مساء.

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22:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.