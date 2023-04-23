

حلب 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس

قدّم مشروع الاستجابة الطبية العاجلة لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا خدماته الطبية المتنوعة لـ 70.896 مستفيدًا، خلال شهر مارس 2023 م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال شهر مارس تشغيل 20 عيادة متنقلة في المناطق المتضررة من الزلزال، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وتوزيع حليب الأطفال، والكراسي المتحركة للفئات الأشد احتياجا في سوريا، حيث بلغت نسبة الذكور 43% ونسبة الإناث 57%، بينما شكّلت نسبة النازحين 66% والمقيمين 34% من إجمالي المستفيدين.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

// انتهى //

23:10ت م

0076





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة : أكثر من 70 ألف مستفيد من الخدمات الطبية العاجلة للمتضرري الزلزال في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.