السعودية اليوم / الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة



الرياض 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الخميس المقبل.

وبينت المديرية العامة أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطه نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وأجزاء من منطقة الرياض، تشمل الرياض العاصمة والدرعية ورماح والخرج والمزاحمية وحوطة بني تميم والحريق والقويعية والمجمعة والزلفي وثادق وشقراء وضرما والغاط وعفيف والدوادمي وحريملاء والدلم ومرات والأفلاج ووادي الدواسر والسليل، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة.

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة وبحرة وخليص والكامل والجموم والليث، وستتأثر مناطق تبوك والشرقية والجوف والحدود الشمالية.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعت المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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23:19ت م

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