السعودية اليوم / هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير



أبها 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة عسير، شملت محافظات تنومة والنماص وبيشة وبلقرن، ومراكز بللحمر وبللسمر وبني عمر والبشاير، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

23:59ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.