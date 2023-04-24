توقعات بأمطار رعدية على مناطق المملكة والدفاع المدني يحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل.

وبينت المديرية العامة أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطه نشطة السرعةمثيرة للأتربة.

وأجزاء من منطقة الرياض، تشمل الرياض العاصمة والدرعية ورماح والخرج والمزاحمية وحوطة بني تميم والحريق والقويعية والمجمعةوالزلفي وثادق وشقراء وضرما والغاط وعفيف والدوادمي وحريملاء والدلم ومرات والأفلاج ووادي الدواسر والسليل، وستتأثر مناطق عسيروالباحة وجازان ونجران والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة.

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، تشملالعاصمة المقدسة وبحرة وخليص والكامل والجموم والليث، وستتأثر مناطق تبوك والشرقية والجوف والحدود الشمالية.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعت المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيهاكونها أماكن غير مناسبة.