شكرا لقرائتكم رهف القحطاني تحبس دموعها على الهواء بسبب والدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - غالبت مشهورة السناب رهف القحطاني دموعها وبدى عليها التأثر الشديد بعدما تذكرت والدها.

وكانت القحطاني ضيفة على قناة MBC1 اليوم، وعندما سمعت قصيدة تتحدث عن الأب حبست دموعها الأمر الذي دفع المذيعة إلى مقاطعة الشاعر وطلب منديل لها لتجفف دموعها.

وحول سبب البكاء أكدت القحطاني أن علاقتها بوالدها مختلفة وأنها هي من بقي له بالرغم من أن لديه الكثير من الأبناء بحسب قولها.

وأشارت إلى أن أفضل ما في الأمر أن والدها لا يهتم بالسوشيال ميديا وليس له حسابات عليها ولا يتابع ما يدور فيها.