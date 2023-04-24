السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران



نجران 04 شوال 1444 هـ الموافق 24رأبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار تصل إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن أن الحالة مستمرة - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

// انتهى //

14:45ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.