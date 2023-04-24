السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (33) مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين



الرياض 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (33) مخالفاً لنظام البيئة، (32)مواطناً ومقيم من الجنسية السودانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (47) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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19:44ت م

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