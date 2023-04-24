

القدس المحتلة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس

استشهد فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أنَّ قوات الاحتلال فتحت نيرانها على فلسطيني في الثلاثينيات من عمره، من بلدة بيت صفافا في القدس، مما أدّى إلى استشهاده على الفور.

وفي مخيم عقبة جبر بأريحا ، استشهد فلسطيني في وقت سابق اليوم، ، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 102 شهيد.

// انتهى //

19:47ت م

0054





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.