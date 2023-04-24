7 ملايين نقلتهم حافلات مكة خلال رمضان

أصدر مشروع النقل العام لحافلات مدينة مكة المكرمة ملخص إنجازاته خلال شهر رمضان المبارك، التي سعى من خلالها إلى توفير الراحة للمعتمرين وضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام. وبين المشروع أن عدد المسارات بلغ 12 مسارا، ومتوسط الرحلات اليومية أكثر من 4.1 ألاف رحلة، فيما بلغ متوسط المستخدمين يوميًا 258.5 ألف مستخدم، في حين بلغ إجمالي عدد الرحلات أكثر من 120 ألف رحلة، مع بلوغ عدد المستخدمين أكثر من 7.5 ملايين مستخدم.



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