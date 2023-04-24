أصدر مطار الملك عبدالعزيز بجدة نصائح بشأن أنواع الأمتعة المحظورة لجميع الركاب. وأبلغ المطار المسافرين بعدم السفر بأمتعة معينة. وشارك المطار النصائح عبر موقعه في تويتر قائلا إن هذه الأنواع من الأمتعة لن يُسمح بها على متن الطائرات. ووفقا لمطار الملك عبد العزيز الدولي لا يُسمح بنقل الأمتعة التالية: - الأكياس المربوطة بحبل - أكياس الملفوفة بالقماش - الأمتعة مستديرة وغير منتظمة الشكل - الأمتعة التي تتجاوز قيود وزن التذكرة - الأمتعة القماشية - أمتعة ذات أحزمة طويلة



كانت هذه تفاصيل خبر مطار جدة يحظر أنواع معينة من الأمتعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.