السعودية اليوم / وصول عدد من رعايا جمهورية كوريا إلى جدة بعد أن أجلوا من السودان



جدة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس

وصلت إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في جدة، اليوم، طائرة إجلاء تحمل 29 من رعايا جمهورية كوريا بعد إجلاؤهم من جمهورية السودان، يتقدمهم سفير كوريا لدى السودان وعدد من الدبلوماسيين الكوريين.

وكان في استقبالهم سفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، ومدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، وقائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس، وقائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي اللواء الطيار ركن عبدالله الزهراني.

وأعرب السفير الكوري نيابة عن المكتب الرئاسي في جمهورية كوريا الجنوبية، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه بالجهود الإنسانية للمملكة في مختلف الجوانب، وحرصها على تقديم المساندة والدعم للدول الصديقة، معرباً عن شكره للجهات في المملكة على حفاوة الاستقبال للبعثة الكورية، وتسهيل إجراءاتهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم لأراضي المملكة.

// انتهى //

23:07ت م

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جدة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسوصلت إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في جدة، اليوم، طائرة إجلاء تحمل 29 من رعايا جمهورية كوريا بعد إجلاؤهم من جمهورية السودان، يتقدمهم سفير كوريا لدى السودان وعدد من الدبلوماسيين الكوريين.وكان في استقبالهم سفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، ومدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، وقائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس، وقائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي اللواء الطيار ركن عبدالله الزهراني.وأعرب السفير الكوري نيابة عن المكتب الرئاسي في جمهورية كوريا الجنوبية، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لإسهام حكومة المملكة في إجلاء الرعايا الكوريين القادمين من السودان.ونوه بالجهود الإنسانية للمملكة في مختلف الجوانب، وحرصها على تقديم المساندة والدعم للدول الصديقة، معرباً عن شكره للجهات في المملكة على حفاوة الاستقبال للبعثة الكورية، وتسهيل إجراءاتهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم لأراضي المملكة.// انتهى //23:07ت م0081

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