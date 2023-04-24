السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة الباحة



الباحة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس

شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد شملت مدينة الباحة، وعددا من محافظاتها والمراكز التابعة لها, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

ونبهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام.

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23:09ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.