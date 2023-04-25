شكرا لقرائتكم وصول عدد من رعايا كوريا الجنوبية إلى جدة بعد إجلائهم من السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في جدة، اليوم، طائرة إجلاء تحمل 29 من رعايا جمهورية كوريا الجنوبية بعد إجلاؤهم من جمهورية السودان، يتقدمهم سفير كوريا لدى السودان وعدد من الدبلوماسيين الكوريين.

وكان في استقبالهم سفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، ومدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، وقائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس، وقائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي اللواء الطيار ركن عبدالله الزهراني.

شكر وتقدير

وأعرب السفير الكوري نيابة عن المكتب الرئاسي في جمهورية كوريا الجنوبية، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لإسهام حكومة المملكة في إجلاء الرعايا الكوريين القادمين من السودان.

جهود إنسانية

ونوه بالجهود الإنسانية للمملكة في مختلف الجوانب، وحرصها على تقديم المساندة والدعم للدول الصديقة، معرباً عن شكره للجهات في المملكة على حفاوة الاستقبال للبعثة الكورية، وتسهيل إجراءاتهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم لأراضي المملكة.