شكرا لقرائتكم ضبط 8 مخالفات حفر آبار بالجوف خلال أيام العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - واصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف والمكاتب التابعة له حملات الرقابة الميدانية لرصد مخالفات حفر الآبار العشوائية في المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ضبطت فرق الرقابة والتفتيش خلال أسبوع 8 مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص، واتخذ الفرع الإجراءات النظامية بحق مالكي معدات الحفر التي تعمل دون تصريح، وأصحاب الآبار وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، حيث تنفذ فرق الرقابة والتفتيش التابعة للفرع جولاتها الرقابية على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح إضافة لاستقبال البلاغات.

393 جولة تفتيشية

من جهة أخرى، نفذ الفرع أكثر من 393 جولة تفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية والفنية، إضافة لمتابعة ورصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، وأسفرت الجولات عن رصد 162 مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.