السعودية اليوم / المملكة تشارك في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمدينة نيويورك



الرياض 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس

تشارك المملكة في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 2023، الذي يقام في الفترة 25 إلى 27 أبريل 2023 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويقام المنتدى تحت شعار "تسريع التعافي من كوفيد 19 والتنفيذ الكامل لأجندة 2030 مع الشباب ومن أجلهم"، حيث يسعى المنتدى في دورته لهذا العام إلى تمكين الجيل القادم من التواصل مباشرة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويترأس الوفد المملكة المشارك في منتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2023، المستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط عثمان المعمر، كما يضم الوفد ممثلين من سلام للتواصل الحضاري، وشركة أميك فوستر ويلر إنيرجي وشركاتها الهندسية.

ويسّلط المنتدى الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الشباب في دفع عجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما يستعرض جدول أعمال منتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2023 ما تم إحرازه من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تغطي مجالات مثل: الوصول إلى المياه والطاقة، إضافة إلى الحاجة إلى بناء مجتمعات أكثر مرونة.

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23:43ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.