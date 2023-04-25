السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العيص وخيبر تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنّيا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء وتستمر حتى العاشرة مساء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.