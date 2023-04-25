شكرا لقرائتكم الحج والعمرة تذكر بموعد إصدار تصاريح الحج: 15 شوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ذكرت وزارة الحج والعمرة، من يرغب من أداء فريضة الحج، بموعد إصدار التصاريح الحج، بداية من 15 شوال، مع ضرورة استكمال أخذ التطعيمات واللقاحات.

15 شوال

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل: هل يشترط تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للحج بالنسبة للمواطنين السعوديين من داخل السعودية؟ ليرد حساب وزارة الحج والعمرة على السائل قائلًا: يبدأ إصدار تصاريح حج عام 1444هـ بداية من 15 شوال، وإكمال أخذ التطعيمات واللقاحات شرط لإصدار التصريح.

ولفتت الوزارة إلى أن آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات هي قبل بداية موسم الحج بـ 10 أيام.