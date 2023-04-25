السعودية اليوم / تعليم المدينة يعلن عن مواعيد الدوام الصيفي للمتبقي من الفصل الدراسي الثالث



المدينة المنورة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تعميماً إلى جميع المدارس داخل وخارج المنطقة يتضمن العمل بدوام التوقيت الصيفي للمتبقي من الفصل الدراسي الثالث ابتداء من الأربعاء القادم الموافق 1444/10/06هـ .

وأوضحت إدارة تعليم المدينة أن الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات يبدأ عند الساعة 6.45 دقيقة صباحا والحصة الأولى عند الساعة 7 صباحا، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي للبنين عند الساعة السابعة صباحا، والحصة الأولى عند الساعة 7 و15 دقيقة صباحاً.

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03:19ت م

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