وزير الشؤون الإسلامية يُوجِّه بتغيير اسم مسجد الأربع منارات بمكة

جاء ذلك تجاوبًا مع ما رصده المغرد يحيى الشهراني عبر منصة السناب شات، وهو غير مستغرب؛ فقد عُرف الوزير "آل الشيخ" بتطبيق سياسة الجوال المفتوح مع كل مقترح أو ملاحظات ترد له من كافة المواطنين والمقيمين.
وأثنى المغرد الشهراني على سرعة تجاوب الوزير " آل الشيخ " الذي بادر بالاتصال به عقب ملاحظاته التي رصدها، مقدماً شكره وتقديره للوزير الذي لم تمنعه وقت الإجازة من متابعة ما يرصد من ملاحظات على بيوت الله.
يُشار إلى أن الوزير "آل الشيخ" يؤكد دائمًا في تصريحاته أن المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة شركاء أساسيون في العناية ببيوت الله، وتحقيق رسالة الوزارة.
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