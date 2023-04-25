السعودية اليوم / طلاب وطالبات تعليم تبوك يستأنفون الفصل الدراسي الثالث وعودة التوقيت الصيفي



تبوك 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

يستأنف أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمنطقة تبوك، الأربعاء القادم الموافق 1444/10/06هـ الفصل الدراسي الثالث, بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح تعليم تبوك، أن الطلاب والطالبات في جميع مدارس المنطقة الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها , يواصلون استكمال الفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرةً إلى عودة العمل بالدوام الصيفي بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7 صباحاً ، وبداية الحصة الأولى في تمام 7:15 صباحاً.

وأكد أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بكافة إداراتها ومكاتبها وأقسامها عملت على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية وتخصيص لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع إدارات المدارس لتنفيذ جولات إشرافية على المدارس لمتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني.

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05:18ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.