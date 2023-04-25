شكرا لقرائتكم المملكة دولة كبرى تهتم بمواطنيها أينما كانوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الكاتب والإعلامي خالد الربيش أن تاريخ المملكة يحفل بمواقف إنسانية ونبيلة، أثبتت أن أمن وسلامة متابعات الخليج 365، سواء في الداخل أو الخارج، خط أحمر.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “الإنسان أولاً”: “ظهر ذلك في مشاهد عدة حدثت في السنوات الأخيرة، عندما سارعت المملكة بإجلاء مواطنيها في عدد من الدول التي ظهرت فيها جائحة فيروس كورونا، ثم عندما استنفرت قواها بإجلاء المواطنين الموجودين في سورية وتركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين”.

وتابع الكاتب “وأخيراً عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التوجيهات بإجلاء المواطنين السعوديين، في دولة السودان، التي تشهد حالياً اضطرابات”.. وإلى نص المقال:

نجاحات المملكة تتوالى

تتوالى نجاحات المملكة في كل المجالات والقطاعات بشكل لافت للأنظار، وهو ما يعكس ما تتمتع به البلاد من إمكانات غير عادية، مدعومة برغبة وإصرار القيادة والشعب معاً على تطوير المملكة الثالثة على أسس ومرتكزات قوية، تعلن من خلالها المملكة عن نفسها دولة استثنائية تستطيع أن تصنع المستحيل متى ما أرادت.

نجاحات المملكة المتحققة على أرض الواقع تجاوزت مجالات الاقتصاد والسياسة وإعادة بناء المجتمع السعودي من الداخل إلى ما هو أبعد من ذلك، بالتأكيد على أن متابعات الخليج 365 السعودي هو الأداة الفاعلة والتنفيذية لكل برامج التطوير والتقدم التي جاءت بها رؤية 2030، وبالتالي، فالمواطن من أهم أولويات القيادة الرشيدة، التي رفعت شعار «متابعات الخليج 365 أولاً» في كل خطوة تخطوها.

مواقف إنسانية نبيلة

ويحفل تاريخ المملكة بمواقف إنسانية ونبيلة، أثبتت أن أمن وسلامة متابعات الخليج 365، سواء في الداخل أو الخارج، خط أحمر، وظهر ذلك في مشاهد عدة حدثت في السنوات الأخيرة، عندما سارعت المملكة بإجلاء مواطنيها في عدد من الدول التي ظهرت فيها جائحة فيروس كورونا، ثم عندما استنفرت قواها بإجلاء المواطنين الموجودين في سورية وتركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين، وأخيراً عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التوجيهات بإجلاء المواطنين السعوديين، في دولة السودان، التي تشهد حالياً اضطرابات.

مكانة وأهمية متابعات الخليج 365 في العالم

هذه المواقف وغيرها، عززت من مكانة وأهمية متابعات الخليج 365 في العالم، وجعلته يشعر بالأمن والأمان والثقة بأن هناك دولة تقف خلفه وتسانده وتحرص على سلامته ونيل حقوقه إذا تطلب الأمر، وأنه لا يقل شأناً عن مواطني دول العالم الأول عندما يتعرضون للخطر خارج أراضيهم.

الثقة في إمكانات المملكة، وما تتمتع به من سمعة طيبة وعلاقاتها الدبلوماسية الاستثنائية، حفزت دول شقيقة وصديقة إلى الطلب المباشر من المملكة بإجلاء مواطنيها نيابة منها، من السودان، وهو الأمر الذي بعث رسالة إلى العالم، بأن المملكة دولة كبرى تهتم بمواطنيها أينما كانوا، وفي الوقت نفسه تعطي الاهتمام للإنسان أياً كانت جنسيته، من منطلقات إنسانية، مجسدة روح التسامح التي تمسكت بها دولتنا حفظها الله.