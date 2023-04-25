

حجة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 243 مستفيداً خلال المدة من 5 - 11 أبريل 2023 م، منهم 64 مستفيداً في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و 19 شخصا في عيادة الحالات الطارئة، و 151 مريضاً في عيادة الباطنية، و 9 مستفيدين في عيادة الصحة الإنجابية، و راجع شخصان عيادة التوعية والتثقيف.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 122 شخصا عيادة الخدمات التمريضية، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 246 شخصا، وراجع 3 أشخاص عيادة الجراحة والتضميد.

// انتهى//

20:06ت م

0074





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عبس تُواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.