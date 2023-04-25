السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في عرسال



بيروت 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية (المرحلة الرابعة).

وجرى خلال شهر مارس الماضي استقبال 5.935 مريضًا في مركز عرسال للرعاية الصحية قُدمت لهم 11.663 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 43% والإناث 57%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 60% والمقيمين 40% من إجمالي المستفيدين.

يأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بالمركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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20:06ت م

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