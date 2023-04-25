السعودية اليوم / مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بمحافظة جدة



جدة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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20:46ت م

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