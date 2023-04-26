الدفاع تفتح القبول للرجال والنساء على وظائف عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية للرجال والنساء من رتبة (رقيب وحتى جندي)، ابتداءً من يوم الأحد القادم.

وقالت الوزارة: التقديم يبدأ في تاريخ 10 شوال 1444هـ، وذلك لمختلف التخصصات من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة وما يعادلها.