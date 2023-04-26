شكرا لقرائتكم توقعات طقس الرياض: أمطار وأتربة وشبه انعدام الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض الأربعاء -بمشيئة الله تعالى- مصحوبةً برياح سطحية نشطة وتدنٍ/ شبه انعدام في الرؤية، تبدأ من الساعة الـ ١٢ ظهراً وحتى الـ ١٠ مساءً، تشمل العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، كما تشمل ضرما، والغاط، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج.

أتربة مثارة

كما نبهت “الأرصاد” إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر، والسليل، والدوادمي، والرين، القويعية، في حين أوضحت التوقعات تأثر عفيف بأتربة مثارة تبدأ من الساعة الـ ١١ صباحاً حتى الـ ١١ مساء.

الالتزام بالتعليمات

وأهاب الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.