استمرار الأجواء الماطرة

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الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم وحتى صباح يوم غد الخميس، لتزف الطلاب وموظفي الدولة إلى دوامهم أو خلال خروجهم في ظل أجواء ماطرة جميلة بعد انتهاء إجازة العيد.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية تتراوح من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد تسبقها برياح نشطة، وتؤثر على أجزاء من مناطق الرياض وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران.

وأضاف الحصيني أن الحالة الجوية تمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية وجنوب منطقتي الجوف وتبوك، كما تمتد إلى نواحي عُمان واليمن.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بريا ح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.