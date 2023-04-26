السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة على منطقة تبوك



تبوك 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من رياح نشطة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج، وتدنياً في مدى الرؤية، على نيوم وشرما.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 12 ظهراً .

// انتهى //

10:51ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.