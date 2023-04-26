السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك



جدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمُو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم, أصحاب الفضيلة والمعالي وعدداً من قيادات القطاعات المدنية والعسكرية الذين قدموا للسلام على سمُوه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سمُوه التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

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12:12ت م

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