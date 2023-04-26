السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الإمارة



جيزان 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمُو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في الإمارة اليوم، وكلاء إمارة المنطقة ومديري العموم ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإمارة، الذين قدموا التهنئة لسمُوه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن وأبنائه وهم ينعمون بالأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة - أيدها الله -.

ووجه سمُو نائب أمير منطقة جازان, الجميع بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يسهم في تطوير العمل والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن والمقيم، وإنجاز معاملاتهم وقضاء مصالحهم وتيسير أمورهم، وتلبية احتياجاتهم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - رعاها الله -.

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12:28ت م

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