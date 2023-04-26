السعودية اليوم / الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تحبط محاولة تهريب مادة الحشيش المخدر



جيزان 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، تهريب مادة الحشيش المخدر، وضبطت سلاحًا ناريًا وذخيرة بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني

// انتهى //

12:38ت م

0045



جيزان 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، تهريب مادة الحشيش المخدر، وضبطت سلاحًا ناريًا وذخيرة بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //12:38ت م0045

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.