السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يُقلد قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة رتبته الجديدة



جيزان 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، قائد الأفواج الأمنية بمنطقة جازان المقدم ركن لطفي خلف بن سمها رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة عقيد ركن .

وهنأ سموه العقيد بن سمها بالثقة الغالية، متمنياً له التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه أعرب قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة عن سعادته بهذه المناسبة، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً له في مواصلة العطاء والعمل بكل جد وإخلاص.

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13:02ت م

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