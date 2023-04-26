السعودية اليوم / طلاب وطالبات تعليم تبوك يستأنفون الفصل الدراسي الثالث



تبوك 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

استأنف اليوم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمنطقة تبوك، الفصل الدراسي الثالث, بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة أنها عملت على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية، وتخصيص لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع إدارات المدارس لتنفيذ جولات إشرافية على المدارس لمتابعة تسليم المقررات المدرسية، وتقديم كل الدعم التي تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني.

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13:13ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.