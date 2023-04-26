السعودية اليوم / دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط تقبض على شخص بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري



أبها 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

قبضت دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، على مواطن بحوزته مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني

// انتهى //

13:29ت م

0058



أبها 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسقبضت دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، على مواطن بحوزته مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //13:29ت م0058

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.