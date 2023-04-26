السعودية اليوم / انعقاد اجتماع بأوغندا لبحث العمليات العسكرية للقضاء على حركة الشباب الإرهابية



كمبالا 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

انعقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا اجتماع للدول المشاركة في بعثة قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال "أتميس" وذلك لتدارس جدول الأعمال المتعلق ببحث سبل تعزيز العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على حركة الشباب الإرهابية بالصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية إن هذا الاجتماع كان تمهيداً للقمة التي ستعقد في أوغندا خلال الأيام المقبلة بمشاركة رؤساء الدول المنضوية تحت بعثة الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال "أتميس" المتكونة من جيبوتي وأوغندا وبوروندي وكينيا وإثيوبيا.

يذكر أن البلدان المساهمة في هذه القوات اقترحت فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تتولى فيها الحكومة الصومالية بشكل تدريجي جميع العمليات الأمنية لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا أخيراً على بقاء القوات الأفريقية في الصومال حتى نهاية عام 2024 .

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13:52ت م

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