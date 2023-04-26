السعودية اليوم / وزارة العدل: إصدار أكثر من 1.2 مليون وكالة إلكترونية خلال 3 أشهر



الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

أوضحت وزارة العدل أن إجمالي الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز najiz.sa خلال الـ3 أشهر الأولى من 2023م، بلغت أكثر من 1.2 مليون وكالة؛ مما أسهم في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين.

وبينت الوزارة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم بشكل كبير في إنجاز الأعمال، ورفع سقف الأداء؛ حيث إن إصدار الوكالة كان يستغرق يوماً كاملاً من خلال الحضور إلى كتابات العدل، أما الآن فإنجازها يتم بشكل إلكتروني بالكامل خلال دقائق معدودة.

وأكدت أن خدمة الوكالة الإلكترونية، تأتي في سياق عملها على دعم مشروعات التحول الرقمي بالوزارة لتحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى خدمات إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين للمرافق العدلية؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم ورفع كفاءة العمل والأداء.

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13:57ت م

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