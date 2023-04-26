السعودية اليوم / طلاب وطالبات تعليم الرياض يستأنفون الفصل الدراسي الثالث



الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

انتظم اليوم أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع مراحلها التعليمية لاستكمال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1444هـ بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن مدارس الإدارة شهدت عودة الطلاب والطالبات بكل جد ونشاط لإكمال رحلتهم التعليمية، مع بداية التوقيت الصيفي للدوام لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا ، فيما ستكون الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحا من يوم الأربعاء 6 شوال الجاري الموافق 26 ابريل إلى نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 22 يونيو .

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18:59ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.