السعودية اليوم / تحطم مقاتلة طراز "ميغ-31" في مقاطعة مورمانسك الروسية ونجاة قائديها



موسكو 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم مقاتلة اعتراضية من طراز "ميغ 31"، في مقاطعة مورمانسك (أقصى شمال غرب روسيا).

وأفادت الوزارة أن المقاتلة من طراز "ميغ- 31" تحطمت في مقاطعة مورمانسك اليوم أثناء قيامها بطلعة تدريبية مجدولة​، وتمكن الطياران من القفز بمظلتيهما، وتم إجلاؤهما فوراً بمروحية تابعة لإدارة البحث والإنقاذ.

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19:24ت م

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