القبض على 10 مهربين ومروجين للمخدرات في عدة مدن

تمكنت الدوريات الأمنية في الرياض من القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية بحوزتهما مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي جازان، تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من القبض على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وقال الأمن العام إنه للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني gdnc.gov.sa995، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.