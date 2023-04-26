السعودية اليوم / الخارجية المصرية: إجلاء 1140 مواطناً مصرياً من السودان



القاهرة 6 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إجلاء 1140 مواطناً مصرياً من السودان اليوم، منهم 443 مواطناً عبر الإجلاء البري و697 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية، ليصل بذلك عدد المصريين الذين أجلوا حتى الآن إلى 2679 مواطناً.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في تصريح، اليوم، باستمرار القنصليات المصرية في السودان جهودها لإجلاء المواطنين المصريين.

يذكر أن الخارجية المصرية أعلنت أمس إجلاء 635 مواطناً مصرياً عبر الإجلاء البري والجوي.

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22:09ت م

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