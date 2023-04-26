السعودية اليوم / وزارة الخارجية تُقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

أقامت وزارة الخارجية اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في قاعة الملك فيصل بديوان الوزارة.

حضر حفل المعايدة، معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات والأقسام والموظفين والموظفات، حيث تبادل الجميع التهنئة بالعيد المبارك.

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22:20ت م

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