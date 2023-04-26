السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية غدًا في التدريب التقني والمهني بعسير



أبها 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع المنشآت التدريبية التابعة لها، للفترتين الصباحية والمسائية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عبر منصة " التدريب الإلكتروني".

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23:56ت م

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